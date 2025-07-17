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"Tesettürlü mayoya kimse karışamaz" uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Tesettürlü mayoya kimse karışamaz" uyarısı

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, spor kulüpleri ve okullarında kıyafet zorunluluğu uygulanamayacağını belirterek, herkesin istediği mayo ile havuza girmeye hakkı olduğunu vurguladı.

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Son günlerde yaz spor okullarında ve özel tesislerde kıyafet zorlaması yapıldığına dair şikayetlerin yaşanması üzerine AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yalçın, “Kamuya açık ya da özel olması fark etmeksizin, tüm yüzme tesislerinde temel ilke özgürlüktür.” dedi.

Yalçın, yalnızca ulusal ve uluslararası yarışmalarda geçerli olan bir kıyafet yönetmeliği bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bir vatandaşımız çocuğunu spora yönlendirmek istiyorsa, havuz kuralları çerçevesinde tesettürlü mayo ile de girebilir, standart mayo ile de girebilir. Buna kimse müdahale edemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti, vatandaş isterse tesettürlü mayo ile yüzer. Buna kimse engel olamaz.”

Kıyafet nedeniyle engelleme ya da yönlendirme ile karşılaşan vatandaşların, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Yüzme Federasyonuna başvurabileceğini belirten Yalçın, “Bu konuda bize resmi bir şikayet ulaşırsa, gereken hukuki işlemleri başlatırız. Çünkü bu durum, temel özgürlüklere aykırıdır” diye konuştu.

Mayo dayatması

Geçtiğimiz hafta İstanbul’daki Kınalıada Su Sporları Kulübü’nde yaşanan olay, kıyafet kısıtlamalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bir öğrencinin mayosu uzun olduğu için velisinden mayonun değiştirilmesini isteyen kulüp yetkilileri, tek tip mayoyla eğitim verdiklerini belirtti.

Yaşanan olay sonrası kulüpteki antrenör Begüm Kayhan, AA muhabirine, kulübün belirlediği standartların dışında mayolara izin verilmediği açıklaması yaptı.

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