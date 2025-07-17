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Açıköğretim’de yeni düzenleme! 2 fakülte kapatıldı

Açıköğretim’de yeni düzenleme! 2 fakülte kapatıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Açıköğretim Sistemi’ndeki 2 fakültenin kapatıldığını, bu bölümlerin Açıköğretim Fakültesi çatısı altında eğitimine devam edeceğini duyurdu. İşte detaylar...

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ndeki 2 fakülte bölüm olarak öğrenimlerini sürdürecek. Anadolu Üniversitesi Rektörü Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin İktisat ve İşletme fakültelerinin kapatıldığını açıkladı

Bu kararın üniversitenin Açıköğretim Sistemi'ni güçlendirmek amacıyla alındığını belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Açıköğretim Sistemi'nde 3 fakülte vardı. Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi... Bir üniversitede 3 açıköğretim fakültesi olmasının bir anlamı yok. Yaptığımız son derece teknik bir düzenleme. Artık, Açıköğretim Sistemi'ndeki tüm ön lisans ve lisans programları Açıköğretim Fakültesi altında tek çatıda toplanarak Açıköğretim Fakültesi yapısının güçlendirilmesi sağlandı."

Prof. Dr. Adıgüzel, söz konusu kararla herhangi bir bölümün kapatılmadığını, lağvedilen fakültelerin aynı isimli bölümlerinin Açıköğretim Fakültesi'ne bağlandığını vurguladı. Süreçte hiçbir öğrencinin mağdur edilmediğinin altını çizen Adıgüzel, "Bunu yaparak aslında açıköğretim eğitimi verdiği halde açıköğretim değilmiş gibi İktisat ve İşletme fakültesi olarak diploma veren bu bölümleri Açıköğretim Fakültesi diploması verecek şekilde bir düzenleme yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Rektör Adıgüzel, söz konusu düzenlemenin yeni kayıt olacak öğrencileri ilgilendirdiğini, bu fakültelerde halihazırda öğrenim gören öğrencilerin diplomalarını İktisat ve İşletme fakültesi şeklinde alacaklarını sözlerine ekledi.

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