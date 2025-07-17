Savcı Sayan'dan bomba cumhurbaşkanı adayı kulisi Yüzde 99 kazanacak profil hazır

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha aday olmasa bile, öyle bir ismi sahaya sürecek ki… Tüm muhalefet şaşkına döner, seçim daha başlamadan biter. %99 kazanacak bir profil hazır." iddiasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı seçimlerine uzun bir süre olmasına rağmen kamuoyunda adaylık tartışmaları eksik olmuyor.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara kulislerini iyi bilirim dedi çarpıcı bir iddiayı sosyal medya hesasından böyle paylaştı:

"Muhalefet hâlâ “Erdoğan aday olamaz” masalına sarılıyor. Ama unuttukları şey şu: Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha aday olmasa bile, öyle bir ismi sahaya sürecek ki…

Tüm muhalefet şaşkına döner, seçim daha başlamadan biter. %99 kazanacak bir profil hazır. Muhalefet hâlâ birbirine çelme takmakla meşgul.

Siyaset satrançtır, dama oynayanlar için son yakındır. Not: Ben o değerli ismi şimdiden tahmin edebiliyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra en isabetli isimdir.. ”Ankara kulislerini iyi bilirim”