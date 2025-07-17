İleri yaş kalp ameliyatlarında riskler azalıyor

Kalp damar hastalıklarında ileri yaş önemli bir risk faktörüdür. Medipol Sağlık Grubu Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, yaşlı hastalarda kalp ameliyatlarının planlanma sürecini ve başarının kritik noktalarını açıkladı.

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Kalp damar cerrahisi, günümüzde giderek artan yaşlı hasta nüfusuyla daha da önem kazanıyor. İleri yaştaki kalp ameliyatlarının başarıyla sonuçlanması için doğru hazırlık ve stratejilerin belirlenmesi kilit rol oynuyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi'nin deneyimli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, yaşlı ve riskli hastalarda kalp ameliyatlarının püf noktalarını anlattı.

HER ORGAN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kalp damar cerrahisinde son yıllarda invaziv kardiyolojinin ilerlemesiyle birlikte ameliyata gelen hasta profilinin değiştiğini belirten Prof. Dr. Hökenek, “Eskiden daha genç hastaları ameliyat ediyorduk. Günümüzde ise hastalar genellikle ileri yaşta ve sadece kalple ilgili değil, böbrek, akciğer, bacak damarları ve şah damarları gibi diğer sistemlerinde de sorunları olan bireyler oluyor” dedi.

HASTAYI AMELİYATA HAZIR HALE GETİRİYORLAR

80 yaş üzeri hastalarda ameliyat kararı verirken çok kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Hökenek, “Bu yaş grubundaki hastalarda yalnızca kalbi değil, böbrekleri, akciğerleri, bacak damarlarını ve şah damarlarını da detaylı olarak inceliyoruz. Herhangi bir sorun varsa bunları göz önünde bulundurarak hazırlık yapıyoruz. Amaç, hastayı apar topar ameliyata almak değil, önce vücudu bu operasyona hazır hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT STRATEJİSİ HASTAYA ÖZEL PLANLANIYOR

Yaşlı ve riskli hastalarda ameliyat tekniğini hastanın durumuna göre belirlediklerini söyleyen Prof. Dr. Hökenek, “Bazı hastalarda kalbi durdurmadan, atan kalpte bypass ameliyatı yapıyoruz. Yine bazı hastalarda minimal invaziv dediğimiz küçük kesi yöntemleriyle, hastayı daha az travmatize ederek ameliyat gerçekleştiriyoruz. Aortasıtamamen kireçlenmiş hastalarda ise minimal pompa kullanarak bypass işlemi uyguluyoruz. Bu yöntemler hastaya en az zarar verip en yüksek faydayı sağlamak için geliştirilmiş tekniklerdir” diye konuştu.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ BAŞARIYI BELİRLİYOR

Ameliyat kadar yoğun bakım süreci ve sonrasındaki takip aşamasının da hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Hökenek, “Yoğun bakım ve servis takibinde hastanın böbrek, akciğer gibi organ fonksiyonlarını yakından izliyoruz. Gerektiğinde gerekli destek tedavilerini uygulayarak başarılı sonuçlar elde ediyoruz” dedi.

70 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA YÜKSEK BAŞARI

Son bir yıl içinde 70 yaşın üzerinde, ciddi ek hastalıkları olan 30’dan fazla hastayı başarılı bir şekilde ameliyat ettiklerini belirten Prof. Dr. Hökenek, sözlerini şöyle tamamladı: “Bacak damarları tıkalı, şah damarı tıkalı, aortasında kireçlenme olan, böbrek fonksiyonları bozulmuş ya da yıllarca günde 2-3 paket sigara içmiş olan birçok hastayı sağlıklı şekilde taburcu ettik. Bu başarıda multidisipliner yaklaşım, iyi bir ameliyat hazırlığı ve ameliyat sonrası yakın takip en önemli faktörlerdir