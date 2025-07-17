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Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaştı

Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaştı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile anlaşma sağladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün başarılı şekilde sonuçlanması şartına bağlı olarak Petkovic ile ön protokol imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır."

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