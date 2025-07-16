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Bakan Kurum: Yangın bölgelerinde ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız

Bakan Kurum: Yangın bölgelerinde ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ’daki yangınlarda ilk belirlemelere göre 9'u konut 26 yapının ağır hasar gördüğünü açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ekiplerin, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."

Bakan Kurum: Yangın bölgelerinde ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız - Resim: 0

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