Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyan eski polis Memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusu yaptı.

Başlatılan soruşturmada cinayet ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.

İncelemelerin ardından Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyan eski polis Memuru Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi..