Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detay! Katil cesetten kurtulmak için bakın ne yapmış
İSTANBUL Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz, sevgilisi eski polis C.K. tarafından öldürüldü. Cesedi valize konan Tokyaz, Eyüpsultan’da yol kenarına atıldı. Türkiye'nin kanını donduran olay ile ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Öte yandan Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunurken aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.
StarHaber'den Tugay Saday'ın haberine göre katil zanlısı ve suç ortaklarının İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu sürerken 7 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Korkunç cinayete ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Bir süredir şiddete maruz kalan genç kadın ile katil zanlısı 9 Temmuz saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece'deki adrese geldi.
TAKSİCİYE 500 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞ
Adrese gelen ikili ilerleyen saatlerde tartıştı. Katil zanlısı, Tokyaz'ı döverek katletti.