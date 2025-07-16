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Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

İmamoğlu'nun ardından Karalar'ın da haklarındaki soruşturmalar ve davalar kapsamında tutuklanması sonrası, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda yeni başkan vekili olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer seçildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun ardından Zeydan Karalar'ın da haklarındaki soruşturmalar ve davalar kapsamında tutuklanmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'nda yeni başkan vekili olarak CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

TBB'nin başkanvekilliğini kazanan Seçer, yaptığı ilk konuşmasında şunları söyledi:

"Bu dönem tarihi bir süreç yaşanıyor. TBB tarihinde böyle bir durum olmadı. Haziran 2024'de sayın Ekrem İmamoğlu'nu TBB Başkanı seçti bu meclis ardından 23 Mart 2025'te tutuklanmasından sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı yine bu meclis başkanvekili seçti ancak süreç bitmedi. 8 Temmuz 2025 tarihinde Zeydan Karalar'ın tutuklanması ardından bu meclis beni başkanvekili seçti. Mevzuat gereği 2026 yılının Haziran'ına kadar eğer bu süreçte yine olumsuz bir gelişme olmazsa benim başkanlığımda siz değerli meclis üyelerimize, Ekrem Başkan'dan ve Zeydan Başkan'dan aldığımız bayrağı beraber taşıyacağız. Aynı anlayış ile aynı felsefe ile taşıyacağız."

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