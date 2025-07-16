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Ahmed Şara'dan ilk açıklama geldi: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

Ahmed Şara'dan ilk açıklama geldi: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, İsrail'in Şam'a saldırılarının ardından ilk açıklamasını yaptı ve toprağını savunmaktan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

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Şam'a sabah saatlerinde saldıran İsrail, Dürzileri de bahane olarak kullandı. İsrail'in saldırıları sonrası Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın yapacağı ilk açıklama merak ediliyordu. Geçtiğimiz dakikalarda Şara'nın ulusa sesleneceği bildirilmişti. 

İsrail'in saldırıları sürerken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'dan da ilk açıklama geldi.

"TOPRAĞIMI SAVUNACAĞIM"

Suriye Haber Ajansı'na göre, saldırıların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını paylaştı.

Ajans, tüm vilayetlerde "genel alarm durumu" olduğunu bildirirken, Suriye liderliğinin talimatı olmadan kimsenin hareket etmemesi gerektiği vurgulandı.

"SÜNNİLERE KARŞI BİR DARBE GİRİŞİMİ"

Şara ayrıca sözlerinde, "Yaşananlar sünnilere karşı bir darbe girişimidir." “Tüm vilayetlerde genel alarm durumu var." ifadelerini de ekledi. 

SÜVEYDA DA ATEŞKES

Suriye Haber Ajansı: "Kentte güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu ve kent tamamen Suriye devletine entegre edildi." dedi. 

İSRAİL, CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NIN YAKINLARINI HEDEF ALDI

İsrail'in Şam'a düzenlediği ilk saldırının ardından Reuters, Türkiye saatiyle 15.00 sıralarında başkent Şam'da bir patlama sesinin daha duyulduğunu aktardı. Suriye devlet haber ajansı da İsrail'in Şam'a saldırdığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığını hedef alan saldırılar sırasında binadan önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Reuters haber ajansına konuşan iki güvenlik kaynağı, İsrail'in Suriye Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerine düzenlediği yeni saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisini verdi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, İsrail'in hava saldırısının Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bitişiğini hedef aldığını aktardı.

AA da haberinde "İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan hava saldırıları düzenledi." bilgisini aktardı.

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