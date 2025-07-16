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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

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Duran, sosyal medya hesabından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye'nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir."

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