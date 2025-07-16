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İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Bahaneleri Dürziler oldu 'karadan da girebiliriz'

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! Bahaneleri Dürziler oldu 'karadan da girebiliriz'

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, Dürzi isyanına desteklerini açıkça ilan edip "Suriye Hükümeti Dürzileri rahat bırakmalıdır... İsrail, Suriye güçleri Süveyda'dan çekilene kadar saldırılara devam edecektir" dedi. İsrail Savunma Bakanı, gerekirse Suriye'ye kara harekatı yapacaklarını da ilan etti.

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İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İkinci bir saldırının da Suriye Devlet Başkanı Colani'nin Başkanlık Sarayı'na yönelik olduğu söyleniyor ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi. Dünyayı şoke eden saldırı İsrail Savunma Bakanı'nın Suriye'yi tehdit etmesinden saatler sonra gerçekleşti. İsrail uçakları Dürzi milislere destek verdiğini yinelerken çatışmaların gerçekleştiği Süveyda'da Suriye ordusunu da bombalamaya devam etti.

Bahanesi Dürziler oldu

Aynı gün İsrail, Suriye'ye tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.  Suriye ordusu Süveyda'dan çekilmediği sürece saldırıların devam edeceğini de ekledi.

Savunma Bakanı: Dürzileri rahat bırakın

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yerel basına konuşan Katz şunları söyledi:

-"Suriye Hükümeti Dürzileri rahat bırakmalıdır... İsrail, Suriye güçleri Süveyda'dan çekilene kadar saldırılara devam edecektir"

Kara harekatı yapabiliriz

Suriye'de "bir kara operasyonu başlatak istemediklerini" öne süren Katz, "başka seçeneğimiz kalmazsa bunu yapayacağız" dedi.  İsrail uçakları ve İHA'ları Süveyda üzerinde uçuyor. Uçaklar, çoğunlukla şehirdeki Suriye güçlerini takviyeye gelen konvoyları ve zırhlı araçları hedef alıyor.

Suriye'de seferberlik ilanı
Süveyda'daki Dürzi milislerin İsrail tarafından desteklenmesinden sonra Suriye'deki tüm illerde seferberlik ilan edildi. Suriye hükümeti, "İsrail bombardımanlarını ve bu saldırıların sinsi zamanlamasını" kınadı. Süveyda'da kontrol sağlanana kadar operasyonların devam edeceğini duyurdu. 

Süveyda'da son durum
Süveyda'da ise durum, Suriye ordusunun aleyhine şekilleniyor. Yerel kaynaklara göre Dürzi milislerle Suriye ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Suriye ordusu başta hızlı bir şekilde şehrin içine doğru ilerlese de, İsrail hava saldırıları sahadaki durumu değiştirdi.

NE OLMUŞTU? 

Suriye'deki Dürziler, Süveyda Askeri Konseyi çatı kuruluşu altında savaşıyor. Dürziler, Suriye hükümetine bağlı olduğunu ifade eden Bedevi aşiretlerle çatışmıştı. Bu çatışmaları sonlandırmak için bölgeye gelen Suriye ordusundan bir tabur, Dürzi milisler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Bu olay, Dürziler ve Suriye Hükümeti arasında hala süregelen çatışmaları başlatan kıvılcım oldu.

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