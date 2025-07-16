Ayşe'nin cesedi valiz içerisinde yol kenarında bulunmuştu! Flaş gelişme
Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.Abone ol
Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda aralarında eski polis memuru C.K'nin (38) de bulunduğu 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Toplam 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detay! Katil cesetten kurtulmak için bakın ne yapmış