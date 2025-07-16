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Ayşe'nin cesedi valiz içerisinde yol kenarında bulunmuştu! Flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ayşe'nin cesedi valiz içerisinde yol kenarında bulunmuştu! Flaş gelişme

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda aralarında eski polis memuru C.K'nin (38) de bulunduğu 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Toplam 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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