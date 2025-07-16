BIST 10.269
DOLAR 40,26
EURO 46,80
ALTIN 4.323,59
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul Sertifikası

Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul Sertifikası

TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen herkese küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olma imkânı sunan “Gayrimenkul Sertifikası”nı hayata geçirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulundu.

Abone ol

İstanbul Başakşehir’de yer alan konut projesi kapsamında başlatılan yeni yatırım modeli “Gayrimenkul Sertifikası”nın detayları belli oldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?
Gayrimenkul Sertifikası; Borsa İstanbul’da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilir, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilirler. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilirler.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL KULLANILIR?
Gayrimenkul sertifikası, bir anlamda bir evin küçük bir hissesi gibidir. Projede yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, “gayrimenkul sertifikası” olarak yatırımcılara sunulur. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görür. Yani dileyen herkes yatırım hesabı üzerinden bu sertifikaları alıp satabilir.

Tasarruf sahipleri yatırım hesapları aracılığıyla, ister sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir isterlerse de proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebilir.

KİMLER YARARLANABİLİR?
Banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, Gayrimenkul Sertifikası alabilir, küçük birikimlerini büyük yatırıma dönüştürebilir. Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarrufların değer kazanmasına imkân tanıyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak.

Bilgilere Emlak Konut GYO’nun resmi internet sitesi www.emlakkonut.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.

SERTİFİKALI SATIŞ MODELİ: 2017’DE BAŞARIYLA UYGULANDI, ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ

Gayrimenkul sertifikası modeli Türkiye’de ilk kez uygulanmıyor. 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir’de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi, bu yapının başarılı bir örneğini sunmuştur.

Bu kapsamda 3.370.410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun %72’sine karşılık gelen 157 konuta “asli edim” kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan %28’lik kısmı oluşturan 61 konut ise “tali edim” yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI’NIN AVANTAJI
Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası’nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor.

Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul Sertifikası - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
ING Türkiye, yapay zeka temelli transformasyon programında yüzde 85 başarı yakaladı
ING Türkiye, yapay zeka temelli transformasyon programında yüzde 85 başarı yakaladı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında önemli gelişme
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında önemli gelişme
Şamil Tayyar'dan şok uyarı: O vakit Öcalan da elden patlar
Şamil Tayyar'dan şok uyarı: O vakit Öcalan da elden patlar
Kuveyt Türk kimin bankası? Sahibi çok en büyük ikinci ortak Türk kurumu
Kuveyt Türk kimin bankası? Sahibi çok en büyük ikinci ortak Türk kurumu
Güzelkoy dizisinde bomba gelişme! Dev isimden sonra Mina Demirtaş'ta kadroda...
Güzelkoy dizisinde bomba gelişme! Dev isimden sonra Mina Demirtaş'ta kadroda...
Trump duyurdu: Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı başladı
Trump duyurdu: Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı başladı
Faladdin Binnaz operasyonu! Falcılık şirketine el kondu sahibi Sertaç Taşdelen kimdir?
Faladdin Binnaz operasyonu! Falcılık şirketine el kondu sahibi Sertaç Taşdelen kimdir?
Türkiye Finans'ta üst düzey atama
Türkiye Finans'ta üst düzey atama
Normal doğum mu, sezaryen mi? Uzmanından önemli uyarılar
Normal doğum mu, sezaryen mi? Uzmanından önemli uyarılar
Mehmet Şimşek'ten 'Bu ay faiz indirimi bekliyorum' iddiasıyla ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten 'Bu ay faiz indirimi bekliyorum' iddiasıyla ilgili açıklama
Yükseliş sürüyor! Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Yükseliş sürüyor! Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Galatasaray'ın peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu için Inter'den açıklama
Galatasaray'ın peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu için Inter'den açıklama