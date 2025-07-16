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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında önemli gelişme

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında önemli gelişme

Yolsuzluk iddiaları ile tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı kararı bir açıklamayla duyurdu.

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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
-"Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." 

Özgür Kabadayı: İçine çekildiğim süreç... 

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmasının ardından X hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
-Bir gece yarısı, evimden gözaltına alınarak yürütülen bir soruşturma kapsamında hukuki bir sürecin içine dahil edildim. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Şile halkı için şeffaf, adil ve kamu yararını esas alan bir anlayışla çalıştık. Attığımız her adımda halkımızın çıkarını gözetmeye, kamu kaynaklarını en doğru şekilde kullanmaya gayret ettik. Bugün içine çekildiğim bu süreç, yalnızca şahsıma yönelik değil; temsil ettiğimiz yönetim anlayışına ve halkın iradesine karşı yürütülen bir çabanın parçası gibi görünmektedir. Yaşananları bir yargılama süreci olarak değil, siyasi baskı ve algı operasyonlarının yansıması olarak değerlendiriyorum. Ancak şunu net şekilde ifade etmeliyim: Vicdanım da görev anlayışım da son derece rahattır.

Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkacağına, adaletin hakkaniyetli bir biçimde tecelli edeceğine inancım tamdır.

-Bu süreçte tek talebim; siyasi amaçlarla ya da yönlendirmelerle değil, hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerine uygun olarak adil yargılanmam ve tüm süreçlerin hakkaniyete uygun yürütülmesidir. Yargılama sonucunda gerçeğe ancak bu şekilde ulaşılabilir.

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