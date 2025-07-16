BIST 10.269
DOLAR 40,26
EURO 46,80
ALTIN 4.323,59
HABER /  EKONOMİ

Faladdin Binnaz operasyonu! Falcılık şirketine el kondu sahibi Sertaç Taşdelen kimdir?

Faladdin Binnaz operasyonu! Falcılık şirketine el kondu sahibi Sertaç Taşdelen kimdir?

Faladdin ve Binnaz uygulamalarıyla milyonlarca lira kazanan Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturmada, yurt dışına suç geliri aktarıldığı belirlendi. Sertaç Taşdelen gözaltına alınırken, banka hesapları, araçları, elektronik para varlıkları ve şirket hisselerine el konuldu.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma duyurusu daha yaptı. Sosyal medyada kahve falı yorumlayan uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında adli işlem başlatıldı. Savcılık, uzman bilirkişi raporuna göre Sertaç Taşdelen’in suç geliri elde ettiği ve o gelirleri yurt dışına çıkardığının tespit edilmedi üzerine soruşturma açtı.

Sahibi Sertaç Taşdelen gözaltında
“Falaaddin ve Binnaz” uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen’e ait şirket ve hesaplara da el konuldu. Şirketin sahibi Sertaç Taşdelen de gözaltına alındı. 

Faladdin Binnaz operasyonu! Falcılık şirketine el kondu sahibi Sertaç Taşdelen kimdir? - Resim: 0

Sertaç Taşdelen kimdir? 
1983 yılında Ankara’da doğan Sertaç Taşdelen, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun. Özel sektörde çalıştıktan sonra farklı bir yola giren Sertaç Taşdelen, annesi Binnaz Gündoğan’ın kahve falına olan ilgisinden ilham alarak 2012 yılında Binnaz isimli ilk online fal platformunu kurdu. Ardından da Faladdin.com sitesini açtı. 

Savcılık açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
-"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detay! Katil cesetten kurtulmak için bakın ne yapmış
Foto Galeri Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detay! Katil cesetten kurtulmak için bakın ne yapmış Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Finans'ta üst düzey atama
Türkiye Finans'ta üst düzey atama
Normal doğum mu, sezaryen mi? Uzmanından önemli uyarılar
Normal doğum mu, sezaryen mi? Uzmanından önemli uyarılar
Mehmet Şimşek'ten 'Bu ay faiz indirimi bekliyorum' iddiasıyla ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten 'Bu ay faiz indirimi bekliyorum' iddiasıyla ilgili açıklama
Yükseliş sürüyor! Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Yükseliş sürüyor! Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Galatasaray'ın peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu için Inter'den açıklama
Galatasaray'ın peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu için Inter'den açıklama
Ticaret Bakanlığı, 3 şirketin faaliyetini geçici süreyle durdurdu
Ticaret Bakanlığı, 3 şirketin faaliyetini geçici süreyle durdurdu
İsrail Diaspora Bakanı Chikli'den Ahmed Şara için suikast çağrısı
İsrail Diaspora Bakanı Chikli'den Ahmed Şara için suikast çağrısı
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Mehmet Şimşek'ten yanıt
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Mehmet Şimşek'ten yanıt
Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turuna yükselen takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turuna yükselen takımlar belli oldu
Dışişleri'nden İsrail'in Suriye saldırılarına tepki
Dışişleri'nden İsrail'in Suriye saldırılarına tepki
Binyamin Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Binyamin Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi