Faladdin Binnaz operasyonu! Falcılık şirketine el kondu sahibi Sertaç Taşdelen kimdir?

Faladdin ve Binnaz uygulamalarıyla milyonlarca lira kazanan Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturmada, yurt dışına suç geliri aktarıldığı belirlendi. Sertaç Taşdelen gözaltına alınırken, banka hesapları, araçları, elektronik para varlıkları ve şirket hisselerine el konuldu.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma duyurusu daha yaptı. Sosyal medyada kahve falı yorumlayan uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında adli işlem başlatıldı. Savcılık, uzman bilirkişi raporuna göre Sertaç Taşdelen’in suç geliri elde ettiği ve o gelirleri yurt dışına çıkardığının tespit edilmedi üzerine soruşturma açtı.

Sahibi Sertaç Taşdelen gözaltında

“Falaaddin ve Binnaz” uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen’e ait şirket ve hesaplara da el konuldu. Şirketin sahibi Sertaç Taşdelen de gözaltına alındı.

Sertaç Taşdelen kimdir?

1983 yılında Ankara’da doğan Sertaç Taşdelen, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun. Özel sektörde çalıştıktan sonra farklı bir yola giren Sertaç Taşdelen, annesi Binnaz Gündoğan’ın kahve falına olan ilgisinden ilham alarak 2012 yılında Binnaz isimli ilk online fal platformunu kurdu. Ardından da Faladdin.com sitesini açtı.

Savcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

-"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.