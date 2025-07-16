Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eyüpsultan'da cesedi yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, eski erkek arkadaşı C.K'nin evine gittiği son görüntüleri ortaya çıktı.

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Önceki gün yol kenarında bir valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce şüpheli C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Tokyaz'ın şüpheli C.K ile birlikte binaya girmeleri ve asansöre doğru ilerlemeleri yer alıyor.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.

Ablası Esra Tokyaz, Kanarya Asayiş Büro Amirliği'nden arandığını ve ifade vermeye çağrıldığını belirtmişti.

Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kardeşinin eski polis amiri Cemal Koç ile "evlilik vaadiyle konuşmaya başladığını" ifade etmişti.

Koç'un şiddet uyguladığını görmesi üzerine kardeşini evden çıkartmak için uğraştığını aktaran Esra Tokyaz, kardeşinin kendisine "Gelirse seni de tehlikeye atarım. Sen git, ben geleceğim" dediğini bildirmişti.

Memuriyetten ihraç edilmiş

Katil zanlısı Cemil Koç'un eski polis olduğu anlaşılmıştı. Karakolda çalıştığı sırada, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından dolayı memuriyetten ihraç edildiği ortaya çıktı.