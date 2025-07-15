BIST 10.225
DOLAR 40,22
EURO 46,69
ALTIN 4.304,32
HABER /  DÜNYA

Batı Şeria'da bir fabrikaya baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'da bir fabrikaya baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir fabrikaya baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı.

Abone ol

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri El Halil kentinin El-Fahs bölgesinde bir fabrikaya baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin darbederek yaraladığı 12 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin, baskın yaptığı fabrikada 2 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede söz konusu baskın ve saldırılarda en az 999 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde sulak alan kaybı, 2050'ye kadar 39 trilyon dolarlık ekonomik zarara neden olabilir
Dünya genelinde sulak alan kaybı, 2050'ye kadar 39 trilyon dolarlık ekonomik zarara neden olabilir
Sosyal medyada gaziye hakaret eden şüpheli yakalandı
Sosyal medyada gaziye hakaret eden şüpheli yakalandı
Trump: Zelensky, Rusya'yı hedef almamalı
Trump: Zelensky, Rusya'yı hedef almamalı
FETÖ soruşturmalarında 34 bin 896 iddianame düzenlendi
FETÖ soruşturmalarında 34 bin 896 iddianame düzenlendi
253 şehidin anısına 253 tekne İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
253 şehidin anısına 253 tekne İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 dolara ruhunu satan alçaklar bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 dolara ruhunu satan alçaklar bedelini ödeyecek
YÖK'ten FETÖ ile bağlantılı 41 üniversiteye denklik yasağı
YÖK'ten FETÖ ile bağlantılı 41 üniversiteye denklik yasağı
İsrailli Bakan'dan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast çağrısı
İsrailli Bakan'dan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast çağrısı
Ankara ve çevre illeri için kuvvetli fırtına ve rüzgar uyarısı
Ankara ve çevre illeri için kuvvetli fırtına ve rüzgar uyarısı
Trump'ın tehdidine Putin'den tarihi cevap: Kıyamet kopmak üzere!
Trump'ın tehdidine Putin'den tarihi cevap: Kıyamet kopmak üzere!
Apple, nadir toprak elementlerine 500 milyon dolarlık yatırım yapıyor
Apple, nadir toprak elementlerine 500 milyon dolarlık yatırım yapıyor
Numan Kurtulmuş: Öyle bir anayasa yapalım ki bir daha kimse darbe yapmaya kalkmasın
Numan Kurtulmuş: Öyle bir anayasa yapalım ki bir daha kimse darbe yapmaya kalkmasın