Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 dolara ruhunu satan alçaklar bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde Gölbaşı’ndaki anmada FETÖ'yü sert sözlerle hedef alarak, “1 dolara ruhunu satan alçaklar bedelini ödeyecek” dedi. Mücadelenin süreceğini vurgulayan Erdoğan, 51 şehidin asla unutulmayacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndayız. FETÖ'cü hainler bu noktaya iki ayrı saldırı düzenledi. İlk saldırıda 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise 44 kardeşimiz burada şehit düştü.

Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu vatana aşk ile bağlı millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz birer cesaret abidesiydi. Onlar bu milletin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Rabbim onları Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.

"EN AĞIR İHANETLERDEN BİRİNE UĞRADIK"

15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki en ağır ihanetlerden birine uğradık. 21. asrın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar, milli iradeye büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan hain sürüsünün saldırılarında 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. FETÖ'cü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak.

Hala FETÖ virüsünü bünyeden söküp atamadık. FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam edecek. Burada şehit düşen kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacağız. Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini ödeyecek. Bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkaracağız.