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Trump'ın tehdidine Putin'den tarihi cevap: Kıyamet kopmak üzere!

Trump'ın tehdidine Putin'den tarihi cevap: Kıyamet kopmak üzere!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya silah yardımı sürecek açıklamasına tepki gösterdi. Peskov, Washington ve NATO’nun kararlarının Kiev tarafından barış değil, savaş mesajı olarak algılandığını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi.

Rusya-ABD hattında gerilim yükseliyor. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

KREMLİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Rusya cephesinden ise yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik son açıklamalarını değerlendirdi.

"ANALİZ ETMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD Başkanı'nın açıklamaları çok ciddi. Bazıları Devlet Başkanı Putin'e özel olarak hitap ediyor. Washington'da konuşulanları analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Başkan Putin gerekli gördüğünde mutlaka yorum yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA DEVAM SİNYALİ OLARAK ALGILANIYOR"

Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından barış sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu ve bir sonraki müzakerelerin ne zaman yapılacağına dair Kiev'den bir sinyal beklediğini yineledi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı duyduğunu tekrarlarken, dün Ukrayna'ya yeni silah teslimatları yapılacağını açıklamıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını belirtmişti.

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