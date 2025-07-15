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Çanakkale'de ve Bursa'da yangın çıktı! Köyler tahliye ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de ve Bursa'da yangın çıktı! Köyler tahliye ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı.Yangın nedeniyle Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, tedbiren tahliye işlemlerine başlandığı bildirildi.

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Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi.

Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'de ve Bursa'da yangın çıktı! Köyler tahliye ediliyor - Resim: 0

İki köyde tedbiren tahliye işlemleri başlatıldı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvacık'ın Naldöken köyü mevkisinde, saat 15.02 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangını, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile karadan söndürme faaliyetinin yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlanmıştır. Yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Çanakkale'de ve Bursa'da yangın çıktı! Köyler tahliye ediliyor - Resim: 1

BURSA'DA YANGIN ÇIKTI

 Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Akçalar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterlerin de destek verdiği yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

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