Kenan Yıldız imzayı atıyor! Yıllık 4 milyon euro kazanacak

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre Juventus, yeni sözleşme için Kenan Yıldız ile prensip anlaşmasına vardı. Juventus'un Kenan Yıldız'la 2030 yazına kadar yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Avrupa'da transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kulüpler takviyelerini bir bir açıklarken, hareketli dakikalar da yaşanmaya devam ediyor.

Juventus'ta gösterdiği performansla birlikte dev kulüplerin radarında bulunan milli futbolcu Kenan Yıldız için dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

Juventus'a 2022 yılında gelen ve 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Yıldız'ın geleceği merak ediliyordu.

Tuttosport'un haberine göre Juventus, yeni sözleşme için Kenan Yıldız ile prensip anlaşmasına vardı. Kısa sürede İtalyan taraftarların gönlünde taht kuran milli yıldızın kontrat ayrıntılarıyla ilgili bilgi de verildi.

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız'la 2030 yazına kadar yeni sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kazanacağı maaş

Başarılı futbolcunun yıllık 4 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Yıldız'ın yeni sözleşmesi için resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı belirtildi.

Performansı

Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 52 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.