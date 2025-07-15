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LGS birincisinden örnek hareket! 100 bin liralık başarı ödülünü Yetim Vakfına bağışladı...

LGS birincisinden örnek hareket! 100 bin liralık başarı ödülünü Yetim Vakfına bağışladı...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerden Ömer Nadi Yılmaz, başarı ödülü olarak aldığı 100 bin lirayı Yetim Vakfına bağışladı.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Nadi Yılmaz, 2025 LGS'de Türkiye birincisi olunca, sınava hazırlandığı Sadık Yamanoğlu Eğitim Kurumları tarafından 100 bin lira değerinde hediye çekiyle ödüllendirildi.

LGS birincisinden örnek hareket! 100 bin liralık başarı ödülünü Yetim Vakfına bağışladı... - Resim: 0

TAMAMINI BAĞIŞLADI

Aldığı hediyenin tamamını Yetim Vakfına bağışlama kararı alan Ömer Nadi Yılmaz, çekini Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz'a takdim etti.

TESLİM ETTİ

Öğrenci Yılmaz'ın yaptığı bağış, vakfın yetim çocuklarla ilgili faaliyet alanlarında değerlendirilmek üzere kuruma teslim edildi.

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