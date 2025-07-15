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Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız

Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bu ihanet saldırısı karşısında koruyan, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve cesaretle direnmesidir. Bu eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız. Her türlü ihanet şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, o gece milletin ve milli egemenliğin tarihin en ağır saldırılarından biriyle karşılaştığını belirtti.

Milli egemenliği yok etmek isteyen odakların maşası olan FETÖ'nün tüm ihanetiyle saldırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın cesur liderliği ve kararlı iradesiyle o gece yaptığı çağrı, milli egemenliğimizi ayakta tutma çağrısıydı. Milletimiz tarihin derinliklerinden bugüne taşıdığı eşsiz gücüyle darbe girişimini mağlup etti. Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı. Cumhurbaşkanı'mız devletimize, milletimize ve milli egemenliğimize yapılan saldırının karşısında dimdik durdu ve milletimizle beraber ateşin üstüne yürüdü. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlığıyla vatan savunması gerçekleştirildi. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bu ihanet saldırısı karşısında koruyan, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve cesaretle direnmesidir. Bu eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız. Her türlü ihanet şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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