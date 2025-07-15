Tekirdağ'da sır olay! Kayıp olarak aranıyordu, otel odasında bu vaziyette bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde bulundu. Durumu ağır olan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kızılpınar Mahallesi’nde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.T'nin (30) yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, A.T’nin Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir otelde olduğu tespit edildi.

Otele giden polis ve jandarma ekipleri, A.T'yi odasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.

Durumu ağır olan A.T, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.