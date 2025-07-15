Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi, Türkiye’nin 2025 Oscar aday adayı oldu. Tarım işçisi Eyüp’ün hikayesinin anlatıldığı film, Venedik ve Altın Koza’dan ödüllerle döndü.

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Türkiye’nin, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen "En İyi Uluslararası Film Oscarı" için aday adayı belli oldu.

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği tarafından oluşturulan Türkiye Oscar Seçici Kurulu, bu yılki başvurular arasından Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmi Türkiye’nin Oscar adayı adayı olarak belirledi. Film, dünyanın dört bir yanından gelen yapımlar arasında Oscar adaylığı için yarışacak.

Murat Fıratoğlu’nun hem senaryosunu yazdığı, hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı film, ilk gösterimini 81. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve burada "Orrizonti Jüri Özel Ödülü"nü kazandı. Ayrıca, 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülünün de sahibi oldu.

Film, tarım işçisi Eyüp’ün, domates kurutma işinde emeğinin karşılığını alamadığı patronu Hemme’yi öldürmek üzere Siverek içinde yaptığı bir günlük öfke dolu yolculuğu konu alıyor.

Türkiye, geçmiş yıllarda Oscar’a birçok değerli yapımı aday göstermiş ancak bu filmler son listeye kalamamıştı. Daha önce Oscar aday adayı olan filmler arasında Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da”, Zeki Demirkubuz’un “Hayat”, Yılmaz Erdoğan’ın “Kelebeğin Rüyası”, Kaan Müjdeci’nin “Sivas” ve Can Ulkay’ın “Ayla” adlı yapımları yer almıştı.

Film ne anlatıyor?

Film; borçları nedeniyle domates tarlasında çalışmak zorunda kalan Eyüp adlı bir işçinin öyküsünü anlatıyor. Eyüp, ustabaşı Hemme’den parasını alamayınca intikam için bir plan yapar. Güçlü sosyal eleştiriler içeren bu hikâye, sade anlatımı ve karakter derinliğiyle Anadolu taşrasının sert yaşam koşullarını gözler önüne seriyor.

Oyuncu kadrosunda Salih Taşçı, Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın Birkan, Fırat Bozan ve Çetin Fıratoğlu yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Nedim Dedecan ve Semih Yıldız üstleniyor.