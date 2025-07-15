Roma bırakmak istemiyor Mourinho bizzat aradı seni takımda istiyorum

Jhon Duran'ı Manchester United'ın, Archie Brown'u da Milan'ın elinden kapan Fenerbahçe, Yves Bissouma'yı Roma'ya bırakmak istemiyor. Portekizli çalıştırıcı Mourihno, yıldız futbolcuyu bizzat aradı.

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Jose Mourinho'nun eski takımı olan Roma da Bissouma'yı istiyor. Ancak işi sıkı tutan Fenerbahçe'de Mourinho, oyuncuyu bizzat arayarak takıma davet etti. Bissouma, Mourinho ile çalışmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Bissouma için Tottenham'a 10 milyon euro bonservis ve futbolcuya ise 3 yıllık sözleşmeyle birlikte 8 milyon euro teklif etmişti. Ancak bu teklif yeterli bulunmadığı için sarı lacivertliler teklifi yükseltmeye hazırlanıyor.

JUVENTUS DA İSTİYOR

Bissouma'ya Roma ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus'un da ilgisi var. Tottenham, Bissouma'yı kadrosuna katmak isteyen kulüplerden 20 milyon sterlin talep ediyor. Bu rakama şimdiye kadar 17.2 milyon sterlinlik teklifle Juventus yaklaşabilmişti.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, 289 maça çıkmış ve 15 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.

2022 yılında 29.2 milyon euro bonservisle Brighton'dan Tottenham'a gelen Bissouma, öne libero ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapıyor.