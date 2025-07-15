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Rusya: Trump’ın Kremlin’e 'seyirlik ültimatomu' bizi etkilemez

Rusya: Trump’ın Kremlin’e 'seyirlik ültimatomu' bizi etkilemez

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump’ın Kremlin’e yönelik tehdidini “seyirlik” olarak nitelendirdi. Medvedev, “Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı, Rusya ise umursamadı” dedi.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik sert çıkışına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Trump’ın Kremlin’e verdiği mesajı "seyirlik ültimatom" olarak tanımlayan Medvedev, bu çıkışın Moskova nezdinde ciddiye alınmadığını ifade etti.

Medvedev, "Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 50 gün içinde Ukrayna ile bir barış anlaşması sağlanamazsa, Rusya’ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 oranında artıracağını söylemişti. Ayrıca Ukrayna’ya yeni Patriot hava savunma sistemlerinin gönderileceğini de duyurmuştu.

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