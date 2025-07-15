Taksi ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

Ağrı'da taksi ile çarpışan motosikletteki karı koca yaşamını yitirdi.

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Hasan T. idaresindeki motosiklet ile M.A’nın kullandığı 04 T 0038 plakalı taksi çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Hasan T’nin eşi Miyase T. ise ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.