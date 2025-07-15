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Van'da silahlı saldırı: Baba öldü 3 çocuğu yaralandı

Van'da silahlı saldırı: Baba öldü 3 çocuğu yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Selimbey Mahallesi'nde yaşayan O.K, saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda baba O.K. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 çocuğu da yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de saldırının yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

van
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