İBB'den halı saha saatlik fiyatlarına büyük zam: Geçen yıl 400 liraydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor tesislerinde halı saha ücretleri ciddi oranda zamlandı. Kapalı halı sahalarda saatlik ücret bir yıl içinde yüzde 600 arttı. Kapalı halı sahanın saatlik ücreti geçtiğimiz yıl 400 liraydı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak spor tesisi ücret tarifesini duyurdu. İBB Spor A.Ş. bünyesindeki halı sahalarda uygulanacak yeni fiyatlar dikkat çekti. Açıklanan tarifeye göre halı sahalara yüzde 600’e varan oranlarda zam yapıldı.

YENİ TARİFEYE GÖRE FİYATLAR

İBB’nin resmi internet sitesinde yer alan "2025/2 Dönemi Uygulanacak Birim Fiyatlar" listesine göre yeni ücretler şöyle belirlendi:

- Aydınlatmasız açık halı saha: 1.500 TL / saat

- Aydınlatmalı açık halı saha: 2.250 TL / saat

- Kapalı halı saha: 2.800 TL / saat

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 600 ZAM

Yeni fiyatlar, özellikle gençlerin ve amatör futbolcuların sık kullandığı sahalarda ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre geçtiğimiz yılın Eylül ayında İBB’ye ait kapalı halı saha ücretleri saatlik 400 TL seviyesindeydi. Son düzenleme ile bu rakam 2.800 TL’ye çıktı. Böylece kapalı sahalarda saatlik fiyat bir yılda yaklaşık yüzde 600 oranında artmış oldu.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Zam haberinin ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi. “Maç yapmak artık lüks”, “Gençler sahadan uzaklaşıyor” gibi yorumlar dikkat çekerken, birçok kişi kararın gözden geçirilmesini talep etti. uzaklaştırma riski taşıyor.