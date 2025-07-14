Edirne’de anız yangını! 2 bin dekar alan küle döndü

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa ve Abalar köylerinde çıkan ve geniş bir alanda etkili olan anız yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı.

Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek verdi.

Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Geniş alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı.

Öte yandan D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Kapatılan D-100 kara yolu Edirne-Havsa istikameti çift yönlü trafiğe açıldı.

Bölgeye gelen Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy bilgi aldı.

Yangında metruk bir çiftlik evi ile yaklaşık 2 bin dekar anız alan zarar gördü.