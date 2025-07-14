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Napoli'den Galatasaray'ın teklifine cevap! İtalyanlardan şok eden istek

Napoli'den Galatasaray'ın teklifine cevap! İtalyanlardan şok eden istek

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Galatasaray'ın son teklifine verdiği cevap hakkında yeni bir iddia ortay atıldı.

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Galatasaray ile Napoli'nin Victor Osimhen pazarlığı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak 40 milyon Euro peşin ve banka teminatlı 35 milyon Euro'yu iki taksitle ödeme teklifine Napoli'nin cevap verdiği iddia edildi.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİLER!

Matteo Moretto'nun iddiasına göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 35 milyon Euro'luk taksitin 2026 yılına kadar ödenmesini ve Victor Osimhen'in bir sonraki satışından pay verilmesini talep etti.

Galatasaray ile Napoli'nin görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.

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