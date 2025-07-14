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Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi valizin içinde bulundu kırmız ev detayı ürpertti

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi valizin içinde bulundu kırmız ev detayı ürpertti

Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) cesedi bir valizin içinde bulundu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı tespit edilen sevgilisi, eski polis C.K. (38) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yol kenarında bir valiz içerisinde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Valizin içerisindeki ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'a (22) ait olduğu belirlendi.

En son eski erkek arkadaşının evine gittiği belirlendi

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece'deki evine gittiğini belirledi.

Ekipler, Tokyaz'ın bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli C.K'nin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedildiği öğrenildi.
Muhabir:Ahmet Cemil Yeşilmen

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