Bahçeli'nin başdanışmanı Çiçek'ten Dervişoğlu'na: Sizden ala cambaz mı var?

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü yazısında AK Parti ve MHP'nin "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik ağır eleştiriler yönelten İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Taş'a sert çıktı.

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Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci resmen başladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin destek ve eleştiriler birbiri ardına gelirken, muhaletin bayraktarlığını İYİ Parti yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, süreci sert sözlerle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Taş'ı "Sizden ala cambaz mı var?" başlıklı yazısında yaylım ateşine tuttu.

Çiçek, "4.600 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Operasyonu’na, “Tek adam rejimini kalıcı kılmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyecek ve beka sorunu yaratabilecek Afrin savaş senaryolarına İYİ Parti tamamen karşıdır” sözleriyle Türkiye’de ilk karşı çıkan parti, bugün PKK’nın pazarlıksız silah bırakmasına ve kendini feshetmesine şiddetle karşı çıkıyorsa, burada bir çelişki yok mu? Peki, soruyorum size… Müsavat Dervişoğlu ve ekibi ne istiyor?" ifadelerine yer verdi.

Dervişoğlu'na yönelik tepkisini sürdüren Çiçek, "Şimdi “Bu silah bırakma değil, cambaza bak oyunudur!” diyen Müsavat Dervişoğlu, senin HDP-PKK konusundaki siyasi geçmişine bakarsak, profesyonel bir cambazlık mı göreceğiz? Sen, PKK’nın elinde silah varken, terör yaparken HDP ile ittifak yapmış biri olarak karar ver, ne istiyorsun?" diye yazdı

Sürece ilişkin İYİ Partili Ayyüce Taş'ın çelişkili ve tutarsız bulduğunu söylediği açıklamalara yer veren Çiçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK’ya ve siyasi uzantılarına işinize geldiği gibi, mevsimsel bir şekilde bakma ,huyunuzdan vazgeçin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Terörsüz Türkiye Projesi; bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir” şeklinde; MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ise, “Aracısız, aralıksız, bagajsız, pazarlıksız ve gizli gündemsiz temas ve iletişimin rehberliğinde hayırlı sonuçlar doğuracak” şeklinde tarif ettiği bu süreç, dün PKK’nın siyasi uzantılarıyla ittifak yapmış ve terörle mücadele operasyonlarına karşı çıkmış sizleri neden bu kadar kaygılandırıyor?

Hangi ülke hesabı adına konuşuyor ve cinnet geçiriyorsunuz?

Size ne verelim?

Silah elinde teröre devam eden PKK ve ona yardım-yataklık eden DEM mi lazım? Dünü bilmiyor, bugünü anlamıyor, yarını idrak edemiyorsunuz… Ama unutmayın, biz de size bunları bir bir hatırlatacak hafıza çok…"