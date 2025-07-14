THY, 31 Temmuz'a kadar o uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a olan tüm uçuşlarını 31 Temmuz’a kadar iptal etti. Kararın gerekçesi açıklanmazken, yolculara ücretsiz değişim veya iade hakkı tanındı.

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Türk Havayolları'nın (THY) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Irak, Lübnan, Ürdün, İran ve Suriye'ye olan tüm uçuşları Temmuz ayının sonuna kadar iptal etti.

İran’da İsfahan seferleri 16 Temmuz(dahil) iptal edildi. Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed seferleri yeniden icra edilmeye başlandı.

Yolcular rezervasyonları, herhangi bir ücret farkı veya ceza bedeli alınmaksızın değiştirilebilecek.

Kullanılmamış biletler için iade işlemi ücretsiz olarak yapılacak. Kısmen kullanılmış ve seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, kullanılmayan uçuşlara ait iade işlemi ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Mevcut biletlerin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ya da ceza alınmaksızın 31 Ağustos 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılacak.

İlgili uygulamalar yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacak.

İşlemler, en geç 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.