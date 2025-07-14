Ankara kulislerini sallayan kabine iddiası! Tarih çok yakın dedi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde önemli değişimler gerçekleşeceği iddiaları son günlerde pekişti. AK Parti'nin hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kızılcahamam kampının ardından Kabine'de değişim için gözler bu haftaya çevrildi. "Dikkat çekici bazı duyumlar var" diyen TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, tarih vererek Ankara kulislerini hareketlendiren bilgileri paylaştı.Abone ol
Hafta başında Türkiye'nin gündemine Kabine revizyonu iddiası yerleşti. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bu hafta görev değişimleri gerçekleşebilir. Değişimlerin özellikle perşembe gününe dek gerçekleşebileceği ifade ediliyor.
Kızılcahamam kampının ardından güçlendi
Uzun süredir gündemde olan Kabine değişikliği iddiaları, AK Parti'nin 11-12-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Kızılcahamam kampının ardından güçlendi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Ankara'da konuşulan kulis bilgilerini paylaşırken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bu haftayı işaret etti
Kabine revizyonunun eylül ayına ertelendiği iddialarına değinen Sözcan,
-Ancak ben bu hafta içinde bazı hareketlilikler olabileceğine dair kulis bilgileri aldım"
"Dikkat çekici duyumlar var"
Kulis bilgilerinin kesin olmadığının altını çizen Sözcan, "Ama dikkat çekici duyumlar var.
Perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Ancak altını çizelim, Kabine değişikliği tamamen Cumhurbaşkanı’nın takdirindedir" diye konuştu.