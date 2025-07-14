Dünyada sadece 7 tane var biri Bursa'da! Bu böcekler 1500 metre ip yapabiliyor
TÜRKİYE'nin en ilginç üretim tesisi Bursa'da bulunuyor. Yurdun dört bir yanına buradan böcek dağıtılıyor. Bu böcekler ipek böceği. En fazla üretim yapan Çin ipek böceği ile en dayanıklı ırk olan Japon ipek böceğinin hibrit versiyonu. Türkiye'nin bu merkezi dünyanın sayılı ipek böceği üretim çiftliklerinden biri...
BURSA'da kurulu olan İpek Böceği üretim tesisi Türkiye'de tek... Burada çoğaltılan ipek böcekleri ise eşsiz özel bir tür. Zira bu ipek böceği en çok ipek üreten Çin böceği ile en dayanıklı ırk olan Japon ipek böceğinin melezlenmesi sonucu oluşturulan hibrit bir böcek. Bu böcekler bir kozada 1500-1600 metre civarında ip üretebiliyor.
Dünyada sayılı ipek böceği yumurtası üreticilerinden Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK), Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki "İpek Böceği Yumurtası Üretim İşletmesi"nde hibrit ve damızlık yumurta üretiyor.
Çok özel hibrit tür
İpek verimi fazla olan Çin ırkı ile hastalıklara karşı dayanıklılığı yüksek Japon ırkı ipek böcekleri çiftleştirilerek hibrit ipek böceği yumurtası elde edilen merkezde, Türkiye'nin ipek böceği yumurtası ihtiyacının tamamı karşılanıyor.
Köylerde yetiştiricilik yapan ailelerden alınarak işletmeye getirilen kozalar, burada işçiler tarafından tek tek kesiliyor. Bu kozalardan çıkarılan krizalitler (kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu) cinsiyet ayrımına tabi tutuluyor.