Dünyada sadece 7 tane var biri Bursa'da! Bu böcekler 1500 metre ip yapabiliyor

BURSA'da kurulu olan İpek Böceği üretim tesisi Türkiye'de tek... Burada çoğaltılan ipek böcekleri ise eşsiz özel bir tür. Zira bu ipek böceği en çok ipek üreten Çin böceği ile en dayanıklı ırk olan Japon ipek böceğinin melezlenmesi sonucu oluşturulan hibrit bir böcek. Bu böcekler bir kozada 1500-1600 metre civarında ip üretebiliyor.