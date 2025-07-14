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Açık açık söyledi: Ben engel oldum! ABD'li senatörden Türkiye itirafı!

Açık açık söyledi: Ben engel oldum! ABD'li senatörden Türkiye itirafı!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch, ‘F35’ savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesini engellediğini bildirdi. İtiraf gibi ifadeler kullanan Risch "Ben engel oldum, bu tutumumu sürdüreceğim" dedi.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch'ten çok konuşulacak 'Türkiye' itirafı geldi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Risch, ‘F35’ savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesini engellediğini ve bu tutumunu sürdürmeye kararlı olduğunu açıkladı.

Risch, Türkiye’nin satın aldığı 6 ‘F35’ savaş uçağının teslimatını süresiz olarak engellemeye devam edeceğini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, F35'ler konusunda Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Önümüzdeki birkaç ay içinde iki liderimiz ve iki dışişleri bakanımız arasında bir yeni bir buluşmayı, ikili gündemin, beş yıldır tartışılan tüm bu konuların yenilendiğini göreceksiniz.

F35, F16, S400'ler, yaptırımlar, gümrük vergileri gibi şeyler bizim misyonumuzun ikincil unsurları. Sanırım ilk kez, ABD ve Türkiye'nin sadece savunma ortakları olmak yerine, 'atağa geçen ortaklar olalım' diyen bir taahhüdü var. (F-35 savaş uçakları) Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşmanın mümkün olduğuna inanıyorum."

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