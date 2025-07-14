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LGS tercih süreci başladı! Öğrenciler aman bunlara dikkat

LGS tercih süreci başladı! Öğrenciler aman bunlara dikkat

LGS tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz Perşembe saat 17.00’ye kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinin başladığını duyurdu. 2024 yılı LGS merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak lise tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler hem sınavla hem de sınavsız olarak öğrenci alan okulları bu sistem üzerinden inceleyip tercih listelerini oluşturabilecek.

2024 yılında merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okulların kontenjan bilgileri, geçen yılki taban ve tavan yüzdelik dilimleriyle birlikte e-Okul sistemine yüklendi. Öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini bu verilerle karşılaştırarak daha bilinçli tercih yapabilecek.

Ayrıca sistemde, yerel yerleştirme kapsamındaki sınavsız öğrenci alan okullara ilişkin kayıt bölgeleri, okul türleri ve diğer tercih detayları da erişime açıldı. Böylece öğrenciler, kayıt alanları içindeki okulları inceleyip yerel yerleştirme için de tercihlerini yapabilecek.

MEB, öğrencilerin tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla bu yıl da Tercih Robotunu erişime açtı. Robot üzerinden il, ilçe, okul türü ve 2024 yılı yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor. Bu sayede öğrenciler hem kendi yüzdelik dilimlerine uygun okulları görebiliyor hem de ülke genelindeki okul alternatiflerini değerlendirme şansı elde ediyor.

Tercih robotu sayesinde:

Okulların kontenjan bilgileri,
Okul türüne göre filtreleme seçenekleri,
İl ve ilçe bazlı arama,
2024 yılına ait yüzdelik dilimler gibi pek çok bilgiye ulaşılabiliyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 4 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler, yerleştirildikleri okulu e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Ardından, yerleştirme sonuçlarına göre nakil başvuruları başlayacak.

LGS
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