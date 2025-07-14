50 bin şikâyet geldi! Bakanlık Temu için harekete geçti

Yurtdışındaki e-ticaret platformlarından sipariş verilen ürünlerin kalitesizliği vatandaşı çileden çıkardı. Satın alınan ürünlerin görseldekilerden çok farklı gelmesi, sağlık riski ve son olarak da Türkiye'de yerleşik olmayan bu firmaların verileri depolaması Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

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Sabah'ta yer alan habere göre Bakanlığa ve şikâyet platformlarına 50 bini aşkın bireysel şikâyet yapıldığı öğrenilirken, tüm uyarılara karşın yaklaşık 2 aydır Türkiye'ye temsilci atamayan Temu'nun tüketicilerden kimlik numarası istemesi de şikâyet konusu oldu. Temu'nun, 10 milyonu aşkın kişinin kimlik verisini elinde bulundurduğu öğrenildi.

Şikayetlerin sayısının 50 bini aştığı öğrenilirken, bakanlığın konuyla ilgili inceleme başlatacağı öğrenildi. Temsilciliği bulunmadığı halde Türkiye'ye yurtdışından ürün satan Temu ve benzeri e-ticaret firmalarının geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaklaşık 43 milyar TL'lik ciro yaptıkları, bu yıl ise günlük 150 bin paket girişiyle 83 milyar TL ciro yapmalarının beklendiği de öğrenildi.

"TC'Mİ İSTEDİLER GÜVENEMEDİM"

Temu'ya ilişkin şikâyetlerden bazıları ise şöyle:



Erdinç bey: Temu'dan bazı ürünler aldım, fiyat birden ikiye katlanarak para hesabımdan çekildi. Hoşuma gitmedi, iade işlemi yaptım. Temu, para iademi hemen yapacağını yazdı ama maalesef halen bir şey yok. Bekliyorum. Güvenim sarsıldı.

Perihan hanım: Para iadem bir ayı geçti, hala yapılmadı. Bu nasıl bir ilgisizlik! Asla oradan alışveriş yapmam. Her gün soruyorum, hep aynı yanıtları alıyorum; asla muhatap yok, ilgisiz ve alakasız bir yer. Paramı geri istiyorum.

Güler hanım: Siparişimde gelen mayolar büyük ve uzun olduğu için iade ettim. Söz konusu ürünler, belirtildiği gibi değildi. Kalitesi kötü olduğu için iade ettim. Bunlar benim suçum mu, satıcının suçu mu? Temu, vergiyi kesip 'satıcı kaynaklı değil' dedi. Bu siparişte kesilen verginin iadesini talep ediyorum. Kalitesiz ürüne ödeme yapmak istemiyoruz.