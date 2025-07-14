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Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! 1 yıllık sözleşmeye imza attı, 25 numaralı formayı giyecek

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! 1 yıllık sözleşmeye imza attı, 25 numaralı formayı giyecek

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i yeniden renklerine bağladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor'da bulunan 28 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2019'da Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık, 6 yıl sonra sarı-lacivertli takıma döndü.

Transferinin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Tarık, "Takım arkadaşlarıma katılacağım için çok heyecanlı ve sabırsızım. Bir an önce başlayıp elimden gelenin en iyisini yaparak bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! 1 yıllık sözleşmeye imza attı, 25 numaralı formayı giyecek - Resim: 0

Sarı-lacivertli ekiple yarım kalan hikayesi olduğunu aktaran Tarık, "Benim için Fenerbahçe A Takımı'nda oynamak gibi yarım kalan bir hikaye var. Buradan ayrılıp Karagümrük ve Rize'ye gittim, oralarda şampiyonluk yaşadım ama en büyük hayalim Fenerbahçe formasıyla bu güzel stadyumda şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! 1 yıllık sözleşmeye imza attı, 25 numaralı formayı giyecek - Resim: 1

Tarık, taraftarlardan destek istediğini belirterek, "Taraftarımızın bize güvenmelerini ve ligin son maçının son saniyesine kadar bizi desteklemelerini istiyoruz. Biz de şampiyonluğa ulaşarak taraftarımıza en güzel hediyeyi vereceğiz." diye konuştu.

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