Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı
İngiliz basınına göre Fenerbahçe Arsenal'in yıldızıyla prensip anlaşmasına vardı.
Yaz transfer dönemindeki sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayarak bozan Fenerbahçe, 18 yaşındaki Senegalli futbolcu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ayrıca Fenerbahçe Milan'a çalım atarak Archie Brown'ı kadrosuna kattı.
Kadroya takviyeler sonrası gelecek transferleri merak edilen sarı-lacivertlilerin gündeminde Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard bulunuyordu.
Prensip anlaşmasına varıldı
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Trossard ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. The Sun'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Leandro Trossard ile prensip anlaşmasına vardı.