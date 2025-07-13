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Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı

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Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı

İngiliz basınına göre Fenerbahçe Arsenal'in yıldızıyla prensip anlaşmasına vardı.

Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı - Resim: 1

Yaz transfer dönemindeki sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayarak bozan Fenerbahçe, 18 yaşındaki Senegalli futbolcu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

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Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı - Resim: 2

Ayrıca Fenerbahçe Milan'a çalım atarak Archie Brown'ı kadrosuna kattı.

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Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı - Resim: 3

Kadroya takviyeler sonrası gelecek transferleri merak edilen sarı-lacivertlilerin gündeminde Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard bulunuyordu.

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Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla el sıkıştı - Resim: 4

Prensip anlaşmasına varıldı

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Trossard ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. The Sun'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Leandro Trossard ile prensip anlaşmasına vardı.

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