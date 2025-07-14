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Suriye'de Dürziler ile Bedeviler arasında silahlı çatışma: En az 10 ölü 40 yaralı

Suriye'de Dürziler ile Bedeviler arasında silahlı çatışma: En az 10 ölü 40 yaralı

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çatışmalar her iki tarafın birbirine ait araçlara el koymasıyla başladı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede ağır silahlı çatışmaya dönüştü.

Orta ve ağır silahların kullanıldığı bildirilen çatışmada, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Ölü ve yaralıların çoğunun silahlı gruplara mensup kişilerden oluştuğu, ancak bazı sivillerin de çatışmalardan etkilendiği belirtildi.

Kentteki hastanelerde yaralıların tedavisi sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suveyda Valisi Mustafa Bekkur yaptığı yazılı açıklamada, sağduyu ve diyalog tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Bekkur, Şam-Suveyda yolunda meydana gelen silahlı saldırı, bunu takip eden adam kaçırma olayları, silahlı çatışmalar ve masum sivillere ait araçların gasp edilmesi gibi gelişmelerin kenti derinden sarstığını belirtti.

Mevcut krizi aşmanın en sağlam yolunun aklıselim ve diyalog olduğuna işaret eden Bekkur, barışçıl çözüm çabalarına açık olduklarını bildirdi. Vali Bekkur, "Bu zor süreci aşmamız için en sağlam yol olduğunu vurguluyoruz. Islah, devletin inşası ve tüm Suriyeliler için daha iyi bir yaşamın temellerini atma gayesi taşıyan herkese elimizi uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bekkur, ayrıca gerilimi düşürmek amacıyla yerel ve aşiret düzeyinde sürdürülen girişimlere destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerilimi azaltmak için yerel ve aşiret düzeyinde sarf edilen tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Devlet, vatandaşların haklarını koruma ve gasp edilen hakların iadesi konusunda taviz vermeyecektir. Aynı zamanda fitne tohumları ekmeye veya olayları çıkmaza sürüklemeye yönelik girişimlere karşı da ciddi şekilde uyarıyoruz."

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