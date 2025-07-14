Chelsea, PSG’yi devirdi; Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, PSG’yi MetLife Stadyumu’nda 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller Cole Palmer (22, 30) ve Joao Pedro’dan (43) gelirken, PSG’de Neves 85. dakikada VAR kararıyla kırmızı kart gördü.

Abone ol

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 22 ve 30’da Cole Palmer, 43’te Joao Pedro kaydetti.

Karşılaşmanın 85’nci dakikasında Chelsea forması giyen Cucurella’nın saçını çeken PSG’li Neves, VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, tarihinde 2. kez bu kupayı evine götürmüş oldu.