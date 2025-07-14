BIST 10.358
DOLAR 40,21
EURO 46,91
ALTIN 4.351,42
HABER /  SPOR

Chelsea, PSG’yi devirdi; Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı

Chelsea, PSG’yi devirdi; Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, PSG’yi MetLife Stadyumu’nda 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller Cole Palmer (22, 30) ve Joao Pedro’dan (43) gelirken, PSG’de Neves 85. dakikada VAR kararıyla kırmızı kart gördü.

Abone ol

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 22 ve 30’da Cole Palmer, 43’te Joao Pedro kaydetti.

Karşılaşmanın 85’nci dakikasında Chelsea forması giyen Cucurella’nın saçını çeken PSG’li Neves, VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, tarihinde 2. kez bu kupayı evine götürmüş oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Orkun Kökcü'nün maliyetini açıkladı
Beşiktaş Orkun Kökcü'nün maliyetini açıkladı
Elon Musk’tan Trump’a Epstein çağrısı
Elon Musk’tan Trump’a Epstein çağrısı
İngiltere’de uçak kazası: Kalkıştan sonra yere çakıldı
İngiltere’de uçak kazası: Kalkıştan sonra yere çakıldı
Cüneyt Özdemir'den PKK sözleri: Ne zaman sizi tatmin edeceğiz?
Cüneyt Özdemir'den PKK sözleri: Ne zaman sizi tatmin edeceğiz?
Şile Belediye Başkanı dahil 5 kişi hakkında tutuklama talebi
Şile Belediye Başkanı dahil 5 kişi hakkında tutuklama talebi
MHP'li Semih Yalçın'dan Dervişoğlu'na: Partisini satanlara milliyetçilik haramdır
MHP'li Semih Yalçın'dan Dervişoğlu'na: Partisini satanlara milliyetçilik haramdır
Galata Kulesi iddialarına DMM’den yalanlama
Galata Kulesi iddialarına DMM’den yalanlama
Kuzey Kore'den Rusya kararı! Resmen ilan etti
Kuzey Kore'den Rusya kararı! Resmen ilan etti
Yine metrobüs, yine yangın!
Yine metrobüs, yine yangın!
Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi
Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor"