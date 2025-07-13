Cüneyt Özdemir'den PKK sözleri: Ne zaman sizi tatmin edeceğiz?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı son programda PKK’nın silah bırakma açıklamasına yönelik muhalefetin tepkilerini eleştirerek, “PKK silah bırakmaz dediniz, şimdi bırakıyor yine beğenmiyorsunuz. Barışı bile beğendiremiyoruz” ifadelerini kullandı. Muhalefetin çelişkili yaklaşımını sorgulayan Özdemir, “Ne zaman inanacaksınız?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı son programda PKK'nın silah bırakma açıklamasına yönelik muhalefetin tepkilerini eleştirdi.

"PKK SİLAH BIRAKIYOR YİNE BEĞENMİYORLAR"

Özdemir, “PKK silah bırakmaz dediler, şimdi bırakıyor yine beğenmiyorlar. Barışı bile beğendiremiyoruz. Ağır silahları bırakmıyorlar diyorlar. Ne zaman sizi tatmin edeceğiz?” sözleriyle muhalif kesimin tepkisini sorguladı.

“BARIŞI BİLE BEĞENDİREMİYORUZ”

Özdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“PKK asla silah bırakmaz dediler, PKK silah bırakacağını açıkladı. Şimdi PKK silah bırakıyor, yine beğenmiyorlar, beğendiremiyoruz. Barışı beğendiremiyoruz. Şimdi diyorlar ki 'ama ağır silahları bırakmıyorlar'. Ne zaman sizi tatmin edeceğiz, ne zaman mutlu olacaksınız, ne zaman inanacaksınız yani böyle bir şey olduğuna?”