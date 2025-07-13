Yine metrobüs, yine yangın!

İstanbul’da Haramidere durağı yakınlarında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yolcular tahliye edilirken, yangın nedeniyle Beylikdüzü yönündeki seferlerde kısa süreli aksama yaşandı; aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü.

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında, Haramidere metrobüs durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durağa yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangına görevliler müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, Beylikdüzü istikametindeki metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.