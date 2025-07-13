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Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, belediye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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