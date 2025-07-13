Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları, aziz vatandaşlarım, hanımefendiler beyefendiler AK Parti toplantımızın kapanışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

İki gün boyunca özverili çalışmaları ile tesis çalışanı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sıcak havaya rağmen büyük fedakarlık ile görevini yerine getiren emniyet ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kızılcahamamlı kardeşlerimize de samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.

Bu sene formatımızda değişikliğe gittik. Çalıştaydaki ön plana çıkan hususları genel sekreterimizden aldım. Daha fazla çalışılmasını sağlayıp eksiklerimizin üstüne kararlılıkla gideceğiz. Coşkulu şarkımızdan diğer düzenlemelere kadar kampımız daha düzenli daha profesyoneldi. Tanıtım ve medya başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum.

"AK Parti düzenlediği her programda kendini geliştiriyor"

AK Parti geçmiş tecrübeler ışığında bayrak yarışı anlayışı ile düzenlediği her programda kendini geliştiriyor. Burada da kendimiz ile yarışıyoruz. Gelecekte de yola bu şekilde devam edeceğiz.

İki gün boyunca süren oturumlarda verimli oturumlar gerçekleştirdik. Birçok konuda fikir teatisinde bulunduk. Ülkemizin meselelerini milletimizin sorunlarını masaya yatırdık. Önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Bakanlarımız fikirlerini paylaşıp sorularını cevaplardılar.

"Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama en önemli başlığımızdı"

Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama elbette en önemli başlığımızdı. Ayrıca diğer önemli başlıklarda da arkadaşlarımız bilgilendirmelerde bulundu. Biz de katılımcı arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Toplantımıza sunumları ile soruları ile katkı veren arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. İnşallah burada ortaya çıkan ortak akıl, politikalarımızın gelişimine ve hayata geçmesine ışık tutacaktır.

"Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor"

Dünkü samimi, kuşatıcı, derinlikli değerlendirmelerin hem kendi camiamızda hem kamuoyunda olumlu karşılanmasından memnun olduk. Kutlu bir yolculuğumuz yeni bir merhaleye ulaşmıştır. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılılı ülkümüzü adım adım fiile çıkartıyoruz.

Terör prangasından kurtarmanın eşiğine varıyoruz. Yarım asırlık sabrımız selamete eriyor. Cuma günkü merasim bu bakımdan anlamlıydı. Silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Meclis komisyonu teşekkülünü meclis başkanımız yürütüyor zaten. Yakında oradan da olumlu haber almayı diliyoruz. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, sabote etmeye, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur.

Hayatta ve siyasette her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu etkileyecek böylesi hayati meselede işi yokuşa sürmenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez. Siyasetçilerin millete karşı görevlerini yerine getirmesi gereken günlerden geçiyoruz.

Ayrıntılar gelecek...