BIST 10.358
DOLAR 40,17
EURO 47,07
ALTIN 4.335,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de otomobil tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de otomobil tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

C.T. (20) yönetimindeki 01 ARL 177 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde Ş.G.Y. (26) yönetimindeki 33 AYT 864 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Emrullah Demirbaş (19) yaşamını yitirdi, sürücü C.T. ile H.B. (20) ve E.A. (20) ağır yaralandı.

Mersin'de otomobil tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ş.G.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da nehirde boğulan uzman çavuşun cenazesi defnedildi
Adana'da nehirde boğulan uzman çavuşun cenazesi defnedildi
Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Kartalkaya yangını davasında acılı anne: Otel yönetimi yan odayı bile uyandırmadı
Kartalkaya yangını davasında acılı anne: Otel yönetimi yan odayı bile uyandırmadı
Öğrenciler ve veliler dikkat! LGS'de tercih süreci yarın başlıyor...
Öğrenciler ve veliler dikkat! LGS'de tercih süreci yarın başlıyor...
Melek Baykal tatilcilere isyan etti! "Deniz idrar rengine dönmüş"
Melek Baykal tatilcilere isyan etti! "Deniz idrar rengine dönmüş"
Aşırı sıcaklar ve kuraklık Sapanca Gölü'nü vurdu
Aşırı sıcaklar ve kuraklık Sapanca Gölü'nü vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Erdoğan'ın DEM ile beraber yürüme kararı verdik sözleri Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması
Erdoğan'ın DEM ile beraber yürüme kararı verdik sözleri Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması
Samsun'da küçük çocuk akülü arabasıyla havuza düştü!
Samsun'da küçük çocuk akülü arabasıyla havuza düştü!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikide iki yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikide iki yaptı
Vodafone Türkiye, 100G PON ile saniyede 121 gigabit hıza ulaştı
Vodafone Türkiye, 100G PON ile saniyede 121 gigabit hıza ulaştı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar